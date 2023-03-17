السعودية اليوم / فريق الصقور السعودية يقدِّم عروضًا جويةً ضمن فعاليات منافسات سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورملا 1



بجدة 25 شعبان 1444 هـ الموافق 17 مارس 2023 م واس

قدَّم فريق الصقور

واستعرض فريق الصقور من خلال طائراته مهاراته في سماء كورنيش جدة بعروض مبهرة أظهرت المستوى العالي لقدرات الطيارين السعوديين، وشكَّلوا لوحات فنية نالت استحسان أهالي وزوار عروس البحر الأحمر.

// انتهى //

21:59ت م

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بجدة 25 شعبان 1444 هـ الموافق 17 مارس 2023 م واسقدَّم فريق الصقور السعودية اليوم، عروضًا جويةً في سماء مدينة جدة؛ وذلك بمناسبة احتضان كورنيش جدة منافسات سباق جائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا 1.واستعرض فريق الصقور من خلال طائراته مهاراته في سماء كورنيش جدة بعروض مبهرة أظهرت المستوى العالي لقدرات الطيارين السعوديين، وشكَّلوا لوحات فنية نالت استحسان أهالي وزوار عروس البحر الأحمر.// انتهى //21:59ت م0106

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