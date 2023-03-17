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محمد الفلاح - يتساءل البعض من محبي الكرة المصرية والعربية من معرفة بث مباشر الزمالك وشباب بلوزداد رابط يوتيوب دون تقطيع يلا شوت yallashoot.. مشاهدة مباراة الزمالك وشباب بلوزداد hd live والمقرر لها اليوم الجمعة الموافق السابع عشر من شهر مارس الجارى ضمن فعاليات الجولة الخامسة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

بث مباشر الزمالك وشباب بلوزداد

ويدخل الزمالك المباراة، وهو لا يوجد أمامه بديل سوى الفوز بالمباراة، من أجل محاولة العودة مرة آخرى للمنافسة والصعود من دور المجموعات.

ويتواجد الزمالك في المركز الرابع والآخير بجدول ترتيب مجموعته الخامسة، برصيد 4 نقاط، بينما يتواجد شباب بلوزداد الجزائري في المركز الثاني، برصيد ستة نقاط.

وكان فريق الزمالك قد بدأ تلك المباراة بالقوة الضاربة حيث جاءت تشكيلة الزمالك على النحو التالى:

حراسة المرمي: محمد صبحي.

خط الدفاع: سيد نيمار ومحمد عبد الغني وحسام عبد المجيد ومحمود حمدي الونش وأحمد فتوح.

خط الوسط: محمد أشرف روقا ونبيل عماد دونجا وأحمد سيد زيزو ومصطفى شلبي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

