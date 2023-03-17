بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وشباب بلوزداد يلا شوت YallaShoot.. مشاهدة الزمالك اليوم ضد شباب بلوزداد دون تقطيع رابط يوتيوب

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بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وشباب بلوزداد

ويحتاج الزمالك في تلك المباراة لتحقيق الفوز والانتصار واقتناص الثلاثة نقاط من أجل مواصلة العودة والحظوظ في التاهل إلى الدور المقبل من بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم لموسم 2022-2023.

ويحتل نادي الزمالك المركز الرابع برصيد 4 نقاط فقط حيث لعب 4 مباريات وحقق الفوز في مباراة وتعادل في مباراة وتلقى الهزيمة في مباراتين في دور المجموعات من البطولة المحلية.

تشكيل الزمالك لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري

وجاء تشكيل الزمالك لمواجهة نظيره شباب بلوزداد الجزائري، في دوري أبطال إفريقيا، كالتالي:

حراسة المرمي: محمد صبحي.

خط الدفاع: سيد نيمار ومحمد عبد الغني وحسام عبد المجيد ومحمود حمدي الونش وأحمد فتوح.

خط الوسط: محمد أشرف روقا ونبيل عماد دونجا وأحمد سيد زيزو ومصطفى شلبي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

