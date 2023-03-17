شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وشباب بلوزداد اليوم في دوري ابطال إفريقيا 2023 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث الكثير من عشاق الكرة المصرية والعربية في معرفة مشاهدة مباراة الزمالك وشباب بلوزداد والمقرر لها اليوم الجمعة الموافق السابع عشر من شهر مارس الجارى في المباراة التي ستقام في الجولة الخامسة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وشباب بلوزداد

ويدخل الزمالك في تلك المباراة بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: محمد عبد الغني - محمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد

خط الوسط: أحمد فتوح - محمد أشرف "روقا" - نبيل عماد دونجا - سيد عبد الله نيمار

الهجوم: أحمد سيد "زيزو" - سيف الجزيري - مصطفى شلبي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد ومحمد طارق وعمرو السيسي وسيف جعفر وأحمد بلحاج وإبراهيما نداي ويوسف أسامة نبيه وناصر منسي وسامسون أكينولا.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز والانتصار واقتناص الثلاثة نقاط من أجل الاقتراب خطوة آخرى من التأهل إلى الدور القادم من بطولة دوري أبطال إفريقيا.