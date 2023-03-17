بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وشباب بلوزداد جودة عالية دون تقطيع يلا شوت yallashoot.. بث مباشر الزمالك رابط يوتيوب

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محمد الفلاح - يترقب متابعي كرة القدم، مواجهة صعبة بين نادي الزمالك ونظيره شباب بلوزداد الجزائري، في منافسات دوري أبطال إفريقيا.

بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وشباب بلوزداد

مباراة الزمالك أمام شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا

ويواجه نادي الزمالك نظيره شباب بلوزداد الجزائري، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويدخل الزمالك المباراة، وهو لا يوجد أمامه بديل سوى الفوز بالمباراة، من أجل محاولة العودة مرة آخرى للمنافسة والصعود من دور المجموعات.

ويتواجد الزمالك في المركز الرابع والآخير بجدول ترتيب مجموعته الخامسة، برصيد 4 نقاط، بينما يتواجد شباب بلوزداد الجزائري في المركز الثاني، برصيد ستة نقاط.

تشكيل الزمالك لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري

وجاء تشكيل الزمالك لمواجهة نظيره شباب بلوزداد الجزائري، في دوري أبطال إفريقيا، كالتالي:

حراسة المرمي: محمد صبحي.

خط الدفاع: سيد نيمار ومحمد عبد الغني وحسام عبد المجيد ومحمود حمدي الونش وأحمد فتوح.

خط الوسط: محمد أشرف روقا ونبيل عماد دونجا وأحمد سيد زيزو ومصطفى شلبي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

