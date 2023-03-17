بث مباشر مشاهدة الشوط الثاني من مباراة الأهلي والقطن الكاميروني دون تقطيع لايف ناو.. بث مباشر الأهلي ضد القطن الكاميروني جودة عالية

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محمد الفلاح - يبحث الكثير من عشاق الكرة المصرية والعربية في معرفة مشاهدة الشوط الثاني من مباراة الأهلي والقطن الكاميروني دون تقطيع لايف ناو.. بث مباشر الأهلي ضد القطن الكاميروني جودة عالية المقرر لها اليوم الجمعة الموافق السابع عشر من شهر مارس الجارى.

مشاهدة الشوط الثاني من مباراة الأهلي والقطن الكاميروني

وكانت نتيجة الشوط الأول من المباراة قد أنتهت على واقع تقدم النادي الأهلي بهدفين دون رد حيث حاول لاعبى المارد الأحمر لتسجيل الهدف الأول مبكرًا ومر الوقت دون حدوث جديد حتى وصلت الدقيقة السادسة والعشرين عندما سجل محمود كهربا الهدف الأول لصالح الأهلي.

وفي الدقيقة التاسعة والعشرين عاود كهربا لتسجيل الهدف الثاني له ولصالح فريق الأهلي لينتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدفين دون رد.

وكان الأهلي قد بدأ المباراة بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني ـ رامي ربيعة ـ محمد عبد المنعم ـ علي معلول

خط الوسط: عمرو السولية ـ مروان عطية ـ أحمد عبدالقادرـ بيرسي تاوـ محمد مجدي أفشة

خط الهجوم: محمود كهربا.