أمير المدينة يتفقد استعدادات خدمة زائري المسجد النبوي

قام أمير منطقة المدينة المنورة فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، بجولة تفقدية على استعدادات مختلف الجهات المعنية بخدمة الزائرين للمسجد النبوي الشريف، بالتزامن مع قرّب حلول شهر رمضان المبارك، وذلك بحضور أمين المنطقة المهندس فهد البليهشي، ومدير شرطة المنطقة اللواء عبدالرحمن المشحن، ووكيل الرئيس العام للحوكمة والشؤون القانونية والتطويرية برئاسة شؤون الحرمين الشريفين الدكتور نبيل اللحيدان، ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية المهندس ماجد الحربي.

وتفقد الأمير فيصل بن سلمان الساحات المحيطة بالمسجد النبوي الشريف، والخدمات المقدمة لزوار المدينة المنورة في نطاق المنطقة المركزية الغربية والشمالية والتي جرى تجهيزها وتهيئتها ضمن برنامج “أنسنة المركزية” بالإضافة إلى ممرات المشاة والساحات الواقعة على امتداد طريق السلام وجادة أحد، واستمع إلى شرح عن الخطط التشغيلية للجهات ذات العلاقة في شهر رمضان المُبارك.

وأكد أمير منطقة المدينة المنورة على أهمية تقديم الخدمات لضيوف الرحمن زوار المسجد النبوي الشريف بما يتواكب مع العناية والرعاية التي توليها القيادة الرشيدة، للتيسير على الزوار بما يمكنهم من أداء عباداتهم في أجواء مفعمة بالهدوء والسكنية والطمأنينة، وسط تسهيلات كبيرة تشرف عليها كفاءاتٍ وطنية من أبناء المدينة المنورة، معرباً عن اعتزازه بجهود جميع العاملين في الميدان خدمة زوار مسجد المصطفى.