السعودية اليوم / الوكالة الأمريكية للتنمية تقدم أغذية جاهزة ل65الف طفل سوداني



الخرطوم 25شعبان 1444ه الموافق 17مارس2023واس

قالت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ،إنها قدمت أغذية جاهزة لـ 65 ألف طفل سوداني، دون الخامسة، يعانون من سوء التغذية الحاد.

وأوضحت الوكالة ، في بيان اليوم ، إنها سلمت اليونيسيف غذاء علاجي جاهز للاستخدام، سيعالج أكثر من 65 ألف طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد”.

وقال مدير الوكالة في السودان ميرفن فارو في تصريح صحفي : إن هذا التبرع يؤكد التزام الوكالة بمساعدة الأطفال الأكثر ضعفًا في الوقت الذي تزداد فيه الحوجة في السودان.

من جانبها ذكرت " اليونيسيف " ، أن وكالة التنمية الدولية ستوفر أكثر من 65 ألف علبة كرتون من الطعام الجاهز ــ سلعة غذائية مُنقذة للحياة ــ لعلاج أكثر من 65 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم في 2023”.

وأضافت أن صناديق الطعام العلاجي ترسل إلى أكثر من 1.800 مركز تغذية في جميع أنحاء السودان، حيث تقوم وشركاؤها بفحص الأطفال المصابين بسوء التغذية وتوفير المساعدة العلاجية لمن هم في أشد الحاجة لها.

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18:28ت م

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