السعودية اليوم / سفير المملكة لدى إيرلندا يستقبل المدير التنفيذي لشركة آسيا ماترز



دبلن 25 شعبان 1444 هـ الموافق 17 مارس 2023 م واس

استقبل سفير المملكة لدى إيرلندا نايل بن أحمد الجبير، اليوم، المدير التنفيذي لشركة آسيا ماترز السيد مارتن ميري.

واستعرض الجانبان التطور المتنامي في التعاون بين المملكة وإيرلندا في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والخطوات التي يقوم بها البلدان لزيادة التعاون.

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17:47ت م

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