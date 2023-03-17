

المدينة المنورة 20 شعبان 1444هـ الموافق 17 مارس 2023 م واس

قام صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، بجولة تفقدية على استعدادات مختلف الجهات المعنية بخدمة الزائرين للمسجد النبوي الشريف، بالتزامن مع قرّب حلول شهر رمضان المبارك، بحضور معالي أمين المنطقة المهندس فهد البليهشي، ومدير شرطة المنطقة اللواء عبدالرحمن المشحن، ومساعد الرئيس العام للحوكمة والشؤون التطويرية بالمسجد النبوي الدكتور نبيل اللحيدان، ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية المهندس ماجد الحربي.

وخلال الجولة تفقد سموه الساحات المحيطة بالمسجد النبوي الشريف، والخدمات المقدمة لزوار المدينة المنورة في نطاق المنطقة المركزية الغربية والشمالية والتي جرى تجهيزها وتهيئتها ضمن برنامج "أنسنة المركزية" بالإضافة إلى ممرات المشاة والساحات الواقعة على امتداد طريق السلام وجادة أحد.

كما استمع سمو الأمير فيصل بن سلمان، إلى شرح عن الخطط التشغيلية للجهات ذات العلاقة في شهر رمضان المُبارك، مؤكدا أهمية تقديم الخدمات لضيوف الرحمن زوار المسجد النبوي الشريف بما يتواكب مع العناية والرعاية التي توليها القيادة الرشيدة –أيدها الله– للتيسير على الزوار بما يمكنهم من أداء عباداتهم في أجواء مفعمة بالهدوء والسكنية والطمأنينة، وسط تسهيلات كبيرة تشرف عليها كفاءاتٍ وطنية من أبناء المدينة المنورة، معرباً سموه عن اعتزازه بجهود جميع العاملين في الميدان لخدمة زوار مسجد المصطفى ﷺ.

// انتهى //

17:38ت م

0078





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو أمير منطقة المدينة المنورة يطلع على استعدادات مختلف الجهات المعنية بخدمة الزائرين للمسجد النبوي الشريف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.