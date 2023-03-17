السعودية اليوم / سفير المملكة لدى تونس يستقبل مديري جامعات الملك سعود والقصيم وجازان



تونس 25 شعبان 1444 هـ الموافق 17 مارس 2023 م واس

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الدكتور عبد العزيز بن علي الصقر، في العاصمة التونسية اليوم كلا من معالي مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران العمر، ومعالي مدير جامعة القصيم الدكتور عبد الرحمن الداود، ومعالي مدير جامعة جازان الدكتور مرعي القحطاني.

وسيشارك أصحاب المعالي ممثلي الجامعات

يذكر أن اتحاد الجامعات العربية الذي يضم 390 جامعة ومؤسسة تعليمية عربية، ينضوي تحت مظلة جامعة الدول العربية ويتخذ من الأردن مقراً له.

// انتهى //

17:24ت م

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تونس 25 شعبان 1444 هـ الموافق 17 مارس 2023 م واساستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الدكتور عبد العزيز بن علي الصقر، في العاصمة التونسية اليوم كلا من معالي مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران العمر، ومعالي مدير جامعة القصيم الدكتور عبد الرحمن الداود، ومعالي مدير جامعة جازان الدكتور مرعي القحطاني.وسيشارك أصحاب المعالي ممثلي الجامعات السعودية في فعاليات الجلسة الافتتاحية للدورة الخامسة والخمسين للمؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية المقررة غدا وبعد غد بمدينة سوسة شرق تونس.يذكر أن اتحاد الجامعات العربية الذي يضم 390 جامعة ومؤسسة تعليمية عربية، ينضوي تحت مظلة جامعة الدول العربية ويتخذ من الأردن مقراً له.// انتهى //17:24ت م0077

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.