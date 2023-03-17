السعودية اليوم / وزارة الداخلية ونادي الصقور السعودي يوقعان مذكرة تعاون



الرياض 25 شعبان 1444 هـ الموافق 17 مارس 2023 م واس

وقعت وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي بوزارة الداخلية، ونادي الصقور السعودي، اليوم، اتفاقية تعاون في "مجال التعاون المشترك والتكامل في المجال الإعلامي"، بحضور مدير عام الإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي بوزارة الداخلية العقيد طلال بن عبدالمحسن بن شلهوب، والرئيس التنفيذي لنادي الصقور السعودي حسام بن عبدالمحسن الحزيمي.

وتهدف الاتفاقية، إلى المشاركة في تحقيق رؤية المملكة 2030 التي من أحد مستهدفاتها تعزيز الموروث الثقافي والحضاري وتنميته، من خلال تطوير التعاون والشراكة بين الجانبين في تعزيز التعاون الإعلامي والاتصالي بين الوزارة ونادي الصقور السعودي في جميع المجالات وبجميع الوسائل، ما يسهم في توحيد الجهود لرفع مستوى التعاون من خلال المحتوى والحملات الإعلامية، وتفعيل المشاركة في المعارض والفعاليات والمناسبات الداخلية.

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17:18ت م

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