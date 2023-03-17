السعودية اليوم / جمعية الجوف الصحية تقدم خدماتها لأكثر من 600 زائر لمهرجان الزيتون الدولي



سكاكا 25 شعبان 1444 هـ الموافق 17 مارس 2023 م واس

قدمت جمعية الجوف للخدمات الصحية خدماتها لأكثر من 600 زائر لفعاليات مهرجان زيتون الجوف الدولي السادس عشر الذي تنظمه أمانة منطقة الجوف في مركز الأمير عبدالإله الحضاري بمدينة سكاكا.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمهرجان عمر بن عبدالعزيز الحموان أن مشاركة الجمعية تأتي ضمن منظومة الجمعيات غير الربحية التي تقدم خدماتها للزوار والمشاركين، مضيفا أن مشاركة الجمعية تضمنت أنشطة التوعية الصحية وقياس العلامات الحيوية ( السكر والضغط - درجة الحرارة)، بالإضافة إلى ركن الوزن المثالي لتحديد الطول والوزن وكتلة الجسم ، وتحديد فصيلة الدم.

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16:49ت م

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