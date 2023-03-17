شكرا لقرائتكم خبر عن أول رد فعل من طارق حامد عقب توقيع عقوبة الإيقاف على اللاعب والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت بعض التقارير الصحفية، أن النجم المصري طارق حامد، دخل فى حالة من الإستياء والحزن الشديد، بسبب توقيع عقوبة الإيقاف على اللاعب.

حيث أن مواجهة الهلال أحد المواجهات المثيرة، ومن ثم فإن غيابه عن هذا اللقاء الإقصاء الصعب فى كأس خادم الحرمين، سيكون له عواقب وخيمة.

وأضافت التقارير، أن طارق حامد قام بالإعتذار للجهاز الفتي لفريق الإتحاد، بقيادة مدربه البرتغالي نونو سانتو، عن الفيديو الذي ظهر له، والتصرف السيئ الذي قام به اللاعب إتجاه حارس الفيحاء.

وعلى الرغم من أن الحارس الصربي فلاديمير ستويكوفيتش حارس مرمى الفيحاء رفض رفع دعوى قضائية ضد طارق حامد، إلا أن لجنة الإنضباط رأت ضرورة إيقاف اللاعب، بعد التلفظ بألفاظ مشينة.



صدمة سانتو قبل مواجهة الهلال

وتعرض المدرب البرتغالي نونو سانتو، مدرب الاتحاد، لصدمة كبيرة بغياب طارق حامد، حيث يمثل اللاعب أحد أسلحة العميد الأساسية، مما يجعل غيابه عن مواجهة الهلال فى الكأس أزمة كبيرة للمدرب.

ووجه سانتو تحذير شديد لطارق حامد من تكرار ما فعله مرة أخري، لا سيما أن الفريق فى حاجة شديدة لجهوده خلال المرحلة القادمة، خاصة أن الفترة المقبلة ستكون حاسمة بشكل كبير لمشوار العميد، فى بطولتي دوري روشن وكأس خادم الحرمين الشريفين.