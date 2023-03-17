شكرا لقرائتكم أسباب خروج الثعابين والأفاعي مع نهاية فصل الشتاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - انتشرت على مواقع التواصل العديد من مقاطع الفيديو بالمملكة، التي توثق خروج الثعابين والأفاعي خلال هذه الأيام ومع نهاية فصل الشتاء ودخول أجواء الأمطار الصيفية.

أسباب انتشارها

وأوضح المهتم بدراسة أنواع الثعابين نايف المالكي، في حديثه لـ “العربية. نت”، أن خروج الثعابين وكثرتها في هذه الأوقات تزامنًا مع موسم خروجها بعد السبات الشتوي المعروف للثعابين، مصحوبًا بارتفاع درجات الحرارة في بعض المناطق الساحلية والمناطق الجنوبية الغربية، وأيضًا حرارة باطن الأرض وقذف الزواحف والحشرات للخارج، وممارسة دورها في الطبيعة من جديد، وبحثها عن الغذاء بشكل قوي ونهم، بسبب ما عانته من فترة صيام في الأشهر الشتوية وقلة الغذاء فيها.

وأضاف الفالح أن جريان الأودية من الأمطار التي شهدتها بعض مدن المملكة تسببت في جرف الثعابين والقذف بها في بعض القرى والمزارع التي على ضفاف الأودية، وهذه الظاهرة تعتبر طبيعية وغير مستغربة.

تحذيرات

وحذر المالكي السكان من الاشتباك مع هذه الزواحف؛ لأنها سامة وخطرة جدًّا، داعيًا الاتصال بالجهات المعنية بهذا الخصوص، كما حذر الاقتراب من ضفاف الأودية في وقت جريان السيول لغرض الاستمتاع بالنظر، فالثعابين ملكة التخفي، فقد يقذفها السيل بالقرب منك.

طرق الوقاية

وأكد أن الوقاية مطلوبة والمحافظة على المنازل نظيفة من الأشجار الملتصقة بأسوار المنزل، وإزالة الركام المرمي على الأرض وتقليم الحشائش وتقفيل تسريبات المياه، وأيضًا مداخل الكيابل والجحور في فناء المنزل.

أنواع الثعابين

وأشار الفالح إلى أن الثعابين تنقسم إلى ثلاثة أقسام وهي سام جدًّا ومتوسط السمية وغير سام، ويقدر عددها في المملكة بنحو 56 نوعًا، وتنتشر هذه الثعابين على حسب التوزيع الجغرافي لكل نوع، فمنها ما يعيش في الصحاري الرملية مثل أم جنيب المقرنة السامة والصل الأسود السام، وأيضًا الكوبرا الكذابة متوسطة السمية والثعبان الدساس غير السام، ومنها ما يعيش في السهول والأودية العشبية مثل أفعى الأهرم السامة وشبيه القط متوسط السمية والأرقم غير السام، ومنها ما يكون في الجبال وفي أوديتها الجارية بالمياه مثل الكوبرا العربية السامة والأسود الخبيث السام والأفعى النفاثة السامة والأنيق غير السام والصخري غير السام وغيرها من أنواع الثعابين.