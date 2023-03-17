شكرا لقرائتكم أصغر المشاركين في مسابقة الشطرنج لـ “المواطن”: سأكمل الـ 9 جولات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعرب مساعد المطيري أصغر المشاركين في مسابقة الشطرنج بـ الرياض، عن سعادته بالمشاركة في البطولة التي تنظمها الهيئة العامة للترفيه بمشاركة الاتحاد السعودي للشطرنج.

وقال المطيري خلال لقاء مع صحيفة “متابعات الخليج 365”، إنه يبلغ من العمر 10 سنوات وسعيد بالمشاركة، ومستعد لاستكمال الـ9 جولات.

من جانب آخر، أعرب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، عن مساندته للمشتركين السعوديين في بطولة الشطرنج التي ترعاها وتنظمها الهيئة بالتنسيق مع الاتحاد السعودي للشطرنج.

وكان قد نشر آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، مقطع فيديو يُظهر آخر الاستعدادات للبطولة، مشيراً إلى أنه يقف على الحياد ويتمنى التوفيق لكل المشتركين ولكن قلبه مع المشتركين السعوديين.

بطولة الشطرنج

وتنظم الهيئة بطولة الشطرنج بجوائز كبيرة، وبمشاركة أكثر من 100 لاعب ولاعبة من مختلف أنحاء الوطن العربي، ضمن مسابقات تقويم الرياض بمنطقة بوليفارد رياض ستي، حيث تقام رسميًا اليوم الجمعة وغدًا السبت، وتصل الجوائز المقدمة إلى 600 ألف ريال بالإضافة لجوائز قيمة أخرى للفائزين.