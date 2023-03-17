شكرا لقرائتكم شمس القطب الشمالي تشرق غدًا في منتصف الليل! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قال أ. د عبدالله المسند الباحث في الطقس والمناخ، إن الشمس تشرق في القطب الشمالي مرة واحدة في السنة وذلك يوم غد 18 مارس.

وتابع في تغريدة عبر موقع تويتر، تبقى تدور حول الأفق لفترة 6 أشهر حتى تغرب تماماً في 26 سبتمبر، فيحل الظلام بقية السنة حتى تشرق مرة أخرى في 18 مارس من العام القادم.

واستطرد مستشهدًا بقول الله تعالى في سورة القصص: “قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدًا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون”.

ونشر المسند مقطع فيديو يوثق لحظات شروق الشمس مرة واحدة في العام في القطب الشمالي.

شمس منتصف الليل

وشمس منتصف الليل هي ظاهرة طبيعية تحدث في أشهر الصيف عند خطوط العرض شمال وبالقرب من الدائرة القطبية، وجنوب وبالقرب من الدائرة القطبية الجنوبية، حيث تبقى الشمس مرئية في منتصف الليل المحلي.

وفي الطقس الصحو، فإن الشمس تكون مرئية طيلة 24 ساعة متواصلة، أساساً شمال الدائرة القطبية الشمالية وجنوب الدائرة القطبية الجنوبي، وعدد الأيام في السنة ذات شمس منتصف ليل محتملة يزداد كلما تقدمنا باتجاه القطب بعيداً عن خط الاستواء.