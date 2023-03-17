شكرا لقرائتكم 4 نصائح للوقاية من تسرب الغاز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قدمت مديرية الدفاع المدني، عددًا من النصائح للوقاية من تسرب الغاز، تحت عنوان لسلامتك.. تعرف على التصرف السليم عند تسرب الغاز.. الوقاية أمان.

4 خطوات

وأوضحت أنه على الشخص إجراء 4 خطوات حال حدوث تسرب غاز، أهمها عدم استخدام مفاتيح الكهرباء والولاعات.

وبحسب ما ذكرت المدنية عبر موقع تويتر، جاءت النصائح كما يلي: