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شكرا لقرائتكم 4 نصائح للوقاية من تسرب الغاز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - قدمت مديرية الدفاع المدني، عددًا من النصائح للوقاية من تسرب الغاز، تحت عنوان لسلامتك.. تعرف على التصرف السليم عند تسرب الغاز.. الوقاية أمان.
4 خطوات
وأوضحت أنه على الشخص إجراء 4 خطوات حال حدوث تسرب غاز، أهمها عدم استخدام مفاتيح الكهرباء والولاعات.
وبحسب ما ذكرت المدنية عبر موقع تويتر، جاءت النصائح كما يلي:
- عدم استخدام مفاتيح الكهرباء والولاعات أو أي مصدر للشرر.
- إخراج جميع الأشخاص من المكان.
- قفل صمام الغاز بإحكام.
- فتح النوافذ والأبواب ببطء لتهوية المكان.