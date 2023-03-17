شكرا لقرائتكم نصائح لمرضى السكر ومدمني القهوة في رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قدم أ.د.فهد الخضيري أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، تعليمات صحية لمرضى السكر ومدمني القهوة في شهر رمضان المبارك.

مرضى السكر

وقال الخضيري في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، من أهّم التعليمات لمرضى السكر في رمضان: اذا شعرت برعشه وتعرّق شديد وخمول شديد وهلع وقست السكر فوجدته تحت ٧٠ أو تحت ٦٥ لازم تفطر بتمر ومحلول سكّر سريع الذوبان ولو بقي على الأذان والافطار عشر دقائق لكي لاتدخل في غيبوبة السكّر والتي قد تؤدي للوفاة أومشاكل صحية خطيرة

مدمنو القهوة

وفيما يخص مدمني القهوة، أوضح الخضيري أنه بالنسبة لمدمني القهوة الصباحية أياً كانت، لتجنب الصداع -وخرمة القهوة الصباحية اثناء الصوم- اطمئن فسيتعدل مزاجك ثالث يوم بعد التأقلم/ بالتعوّد لتنتقل خرمة القهوة إلى وقت الإفطار-بعد صلاة المغرب- وإذا حاول من الآن تأخير قهوة الصباح إلى الظهر؟ أو أقصى حد تستطيع لتتدرّج.