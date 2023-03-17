شكرا لقرائتكم وزير الداخلية يصل مقر ميدان كأس العلا للهجن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وصل وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود لمقر ميدان كأس العلا للهجن لتتويج الفائزين نيابة عن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود.

وبين مقطع فيديو نشرته قناة الإخبارية، لحظة وصول الأمير عبدالعزيز إلى مقر الميدان لتتويج الفائزين بالكؤوس.

تثمين رعاية ولي العهد

وفي وقت سابق، ثمَّن ملاك الإبل المشاركون في كأس العلا للهجن دعم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز غير المحدود لرياضة الهجن والملاك والمشاركين.

وأكد الملاك أن هذا الدعم يسهم بشكل كبير في تطور البطولات التي تقام على أرض الوطن وانتشار أصداء البطولات والمهرجات وشعبيتها.

وأوضح خليفة الغويص السويدي أحد ملاك الإبل في دولة الإمارات العربية المتحدة أن ما شاهده من استعدادات وقوة منافسة إضافةً إلى حجم الجوائز أمر يستحق الثناء عليه.

وتطرق السويدي إلى ما أضحت عليه المملكة من تطور ملحوظ في عدة مجالات ومنها رياضة الهجن لتصبح محط أنظار كل محبي هذه الرياضة في العالم بفضل نوعيتها وحجم الاهتمام من قيادة المملكة الرشيدة بها.