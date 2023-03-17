شكرا لقرائتكم أفضل وقت لممارسة الرياضة في رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قال المختص في التغذية العلاجية، عبد الله المطيري، إن أفضل وقت لممارسة الرياضة خلال شهر رمضان، يكون آخر ساعة قبل موعد الإفطار.

وتابع المطيري خلال مداخلة مع قناة الإخبارية، أن ذلك يعود إلى وجود فرصة لتعويض السوائل والأملاح التي فقدها خلال ممارسة الرياضة.

الحالة الصحية

لفت المطيري إلى أن ذلك خاص بالأشخاص الطبيعين الذين لا يعانون من مشكلات صحية مزمنة، لافتاً إلى ضرورة الانتباه إلى عدم ممارسة الرياضة في أجواء حارة.

وأشار المختص في التغذية العلاجية إلى أنه ينصح بعدم ممارسة الرياضة لبعض الأفراد خلال ساعات الصيام مثل مرضى السكر؛ لأنه الأكثر عرضة لانخفاض السكر.