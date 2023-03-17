شكرا لقرائتكم متحدث الشؤون الإسلامية: مكبرات الصوت الخارجية للأذان والإقامة فقط في رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد المتحدث باسم وزارة الشؤون الإسلامية، عبدالله العنزي، منع بث الصلوات والخطب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن مكبرات الصوت الخارجية في شهر رمضان سوف يتم استخدامها في الأذان والإقامة فقط.

وقال متحدث الشؤون الإسلامية في مداخلة هاتفية مع قناة الإخبارية، إن هذا يأتي إيمانًا من الوزارة بأهمية الرسالة الإعلامية، وأن ما يطرح ويبث في مواقع التواصل الاجتماعي قد لا يسيطر عليه، بل وقد يضر بالدعوة وبرسالة المساجد.

قد يضر بالمساجد

وأشار العنزي إلى أن الوزارة منعت البث عبر مواقع التواصل، حرصًا منها على عدم ظهور أي محتوى قد يكون فيه خطأ ويضر بالدعوة لله عز وجل.

ولفت متحدث الشؤون الإسلامية إلى أن ما يتداول عن استخدام مكبرات الصوت الخارجية في شهر رمضان غير صحيح وإشاعة تصدر سنويًا، حيث يكتفى باستخدامها في الأذان والإقامة فقط، ومن يخالف هذه التعليمات سوف يطبق بحقه الإجراءات النظامية.