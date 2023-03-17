شكرا لقرائتكم تعاون سعودي كويتي يقود لضبط مهرب الحشيش الهارب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، ضبط المتهم الهارب في قضية جلب 18 كجم من مادة الحشيش المخدرة إلى دولة الكويت بقصد الإتجار، في العاصمة الرياض.

وقالت وزارة الداخلية الكويتية عبر موقع تويتر، إن التعاون المشترك مع الأشقاء أثمر عن ضبط المتهم الهارب، مشيرة إلى أنه جار التواصل مع السلطات السعودية لاستلام المتهم تمهيدًا لإحالته إلى نيابة المخدرات المختصة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقة.

شكر وعرفان

وتقدمت وزارة الداخلية بالكويت بالشكر والعرفان على التعاون المثمر الذي بدر من قبل السلطات السعودية وسرعة الاستجابة لكل ما يتعلق بأمن البلدين، لاسيما ما يتعلق بآفة المخدرات ومخاطرها اتجاه البلدين، مشيرة إلى أنه ليس بغريب على الإخوة في المملكة العربية السعودية.