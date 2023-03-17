شكرا لقرائتكم 30 مصلى نسائيًا في المسجد الحرام قبيل شهر رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - جهزت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 30 مصلى نسائي في المسجد الحرام قبيل شهر رمضان المبارك.

وأوضحت مستشار ومساعد الرئيس العام للشؤون التطويرية النسائية بالمسجد الحرام الدكتورة العنود بنت خالد العبود أن عدد المصليات النسائية في المسجد الحرام بلغ تقريبا ٣٠ مصلى والساحات الشمالية ٨ مصليات نساء، والساحات الغربية ٦ مصليات، وبالنسبة لمباني الخدمات الدور الأول عدد ٢ مصليات، ومباني الخدمات الدور الثاني عدد ٤ مصليات، وهذه الجهود المبذولة تقدم؛ لتحظى القاصدات ببيئة تعبدية آمنه وأجواء روحانية مفعمة بالطمأنينة, مشيرةً إلى أنه تم فرش سجاد جديد بالمصليات النسائية بتوسعة الملك فهد -رحمه الله- في بدرومات الدور الأرضي والدور الأول والمصليات النسائية بالتوسعة السعودية الثالثة.

جهود متواصلة

وأبانت أن ما توليه الرئاسة العامة من اهتمام بالمصليات النسائية بالمسجد الحرام قبيل دخول موسم الخيرات يعكس حجم العمل القائم والجهود المبذولة لتحقيق الراحة والطمأنينة للقاصدات؛ تحقيقًا للتطلعات الكريمة من القيادة الرشيدة -أيدها الله- تجاه الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين.