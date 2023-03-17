شكرا لقرائتكم مشهد مؤثر لمعتمر يطوف حول الكعبة حاملًا والدته على ظهره ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وثق مقطع فيديو مشهدًا مؤثرًا لمعتمر من أوزبكستان يحمل والدته على ظهره ويطوف بها في المسجد الحرام، وسط إشادة وتفاعل من قبل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال المقطع الذي نشرته قناة الإخبارية، تظهر الأم مبتسمة وسعيدة جدًا بما فعله نجلها وتحمله إياها رغم عدم قدرتها على السير.

رد الجميل

جسد المشهد واحدًا من أعظم المشاهد التي تؤكد حب الابن لوالدته وارتباطه بها ومحاولته رد الجميل، وسط تفاعل وإشادة بتصرفه من قبل مستخدمي موقع تويتر، حيث قال أحد المواطنين: الله أكبر، مشاهد البر لا تملها الأعين ورغم كل هذا لن يدرك فضل أمه عليه مهما فعل.

فيما أضاف آخر: “الله يجزاه خير الجزاء وفوق كذا ما وفّى حقها”، وعلق أبو البراء: “من أفضل حصاد الدنيا بر الوالدين”.

من جانب آخر، تطرق البعض إلى ضرورة استخدام العربات الكهربائية لأداء المناسك بسهولة ويسر والتفرغ للعبادة، حيث قال أحدهم: “البر أفضل العبادات لكن أشغل نفسه وأشغل أمه راح جهدهم متعلبشه في ظهره لو أخذ عربية وتفرغوا للدعاء والذكر”، وتابع آخر: “ما خير عليه الصلاة والسلام بين أمرين إلا واختار أيسرهما لو طاف بأمه بكرسي متحرك كان أفضل”.