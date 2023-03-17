شكرا لقرائتكم هنري كيسنجر: اتفاق السعودية وإيران تغيير استراتيجي جوهري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قال وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، هنري كيسنجر إنه يرى تغييرًا جوهريًا في الوضع الاستراتيجي في الشرق الأوسط، متابعًا أن السعوديين يوازنون بين أمنهم من خلال تعزيز العلاقات بين أمريكا والصين.

إنشاء نظام عالمي جديد

وجاء ذلك خلال مقابلة أجراها مع الصحفي الأمريكي ديفيد اغناتيوس ونشرها خلال مقال رأي في عمود صحيفة واشنطن بوست، متابعًا: أعلنت الصين في السنوات الأخيرة أنها بحاجة إلى أن تكون مشاركًا في إنشاء النظام العالمي الجديد، ولقد قامت الآن بخطوة مهمة في هذا الاتجاه.

وعلق اغناتيوس على تصريحات كيسنجر، 99 عامًا، بقوله: يجب أن يكون لدى هنري كيسنجر حس “ديجا فو” (وهو مصطلح يُطلق على الشعور الذي يشعر به الفرد بأنه رأى أو عاش الموقف الحاضر من قبل) مفسرًا بقوله: نحن نشاهد الصين وهي تتوسط في تقارب بين السعودية وإيران، وتشبه الدبلوماسية الثلاثية إلى حد بعيد انفتاح وزير الخارجية الأسبق على الصين في عام 1971.

نجاح الوساطة الصينية بين السعودية وإيران

ويأتي بعد أيام من نجاح الوساطة الصينية بين السعودية وإيران والتوصل إلى اتفاق بينهما، في بكين، لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهرين، بحسب بيان مشترك للدول الثلاث.