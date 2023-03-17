شكرا لقرائتكم خبر عن أول تحرك من الأهلي بعد عقوبة الاتحاد الدولي بحرمان القيد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن توقيع عقوبة قاسية على الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، وذلك بإيقاف القيد لمدة فترتين متتاليتين، حتى ولو سدد العقوبات المالية، لتكرار القضايا الدولية ضده.

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وكشفت تقارير صحفية سعودية منذ قليل، عن أول تحرك من جانب مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة وليد معاذ، بعد عقوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وأكد الاتحاد الدولي لكرة القدم على أن قرار حرمان الأهلي من التعاقدات، سيبدأ من صيف 2023، وتشمل الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2024".

وأوضحت التقارير عبر صحيفة "عكاظ"، على أن إدارة النادي الأهلي قررت الاجتماع بشكل عاجل للرد على "فيفا"، بشأن عقوبة الحرمان من التعاقدات.

وأكدت الصحيفة، على أن النادي الأهلي، سيرفع طلب "تدابير وقتية"، إلى المحكمة الرياضية الدولية "كاس"؛ لتسجيل صفقات الفريق الجديدة، للموسم الرياضي القادم 2023-2024.

وأشارت إلى أن الراقي، سيذكر في طلبه إلى "كاس"؛ بأنه وقع مع عطيف والنابت والرشيدي، قبل صدور عقوبة "فيفا"، ولذلك من حقه تسجيلهم بشكل رسمي، في قائمته للموسم القادم.

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وكان الأهلي قد ضم النابت، قادمًا من التعاون بينما وقع عقودًا رسمية مع عطيف، نجم خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بداية من الموسم القادم، بشكل حر.

