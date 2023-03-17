شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يحسم التعاقد مع أولى صفقاته الصيفية.. طالع التفاصيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يواصل مسئولو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل، العمل خلال الفترة الحالية على الدخول في مفاوضات مع العديد من الصفقات القوية وتدعيم صفوفه استعدادا للموسم الجديد.

الهلال يقترب من التعاقد مع صفقة كبرى

وكشفت تقارير صحفية على أن إدارة نادي الهلال، قد حسمت أولى صفقات الفريق الأول لكرة القدم استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2023-2024.

وأكدت التقارير على أن إدارة نادي الهلال، قد حسمت التعاقد مع النجم الدولي فراس البريكان، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، لتدعيم الخط الهجومي للزعيم بالموسم القادم.

وأشارت التقارير إلى أن الهلال، كثف من مفاوضاته مع إدارة الفتح، خلال الساعات القليلة الماضية؛ حيث توصلا إلى اتفاق مبدئي، على إتمام الصفقة، مقابل 30 مليون ريال سعودي.

ويعد البريكان أحد نجوم الدوري السعودي حيث تمكن من تسجيل 22 هدفًا وصنع 7 آخرين، خلال 50 مباراة رسمية، في مختلف المسابقات، رفقة الفتح.