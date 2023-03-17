شكرا لقرائتكم خبر عن أخر تطورات إصابة نجم النصر قبل مواجهة أبها في الدوري السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، من بعض الإصابات خلال الفترة الأخيرة، وذلك قبل مواجهة أبها القادمة في الدوري السعودي للمحترفين موسم 2022-2023، والمقرر إقامتها مساء غدًا السبت.

نجم النصر يخضع لعملية جراحية

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، مع نظيره نادي أبها، وذلك ضمن منافسات الجولة 21 من منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وكشف الإعلامي الرياضي عبدالعزيز العصيمي، عن آخر تطورات إصابة اللاعب أيمن يحيى، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، قبل مواجهة الغد ضد أبها.

وأوضح العصيمي عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عن إمكانية خضوع أيمن يحيى، جناح العالمي "الشاب"، لعملية جراحية، خلال الأيام القادمة.

وأشار عبدالعزيز العصيمي، إلى أن يحيى، يخوض برنامج علاجي حاليًا، للشفاء من الإصابة التي يُعاني منها على أن يتحدد خلال الأيام القادمة، خضوعه للعملية من عدمها.

موقف النصر من جدول ترتيب الدوري السعودي

ويحتل فريق النصر، المركز الثاني من جدول ترتيب دوري روشن برصيد 46 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة فقط، عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المتصدر برصيد 47 نقطة.

