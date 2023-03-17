شكرا لقرائتكم خبر عن أخر استعدادات الهلال لمواجهة ديموندز الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، لمواجهة نظيره نادي أوروا رد ديموندز الياباني، وذلك ضمن منافسات المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال آسيا 2023.

ترتيبات الهلال لمواجهة أوروا رد ديموندز اليابان

وأعلن مسئولو نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، عن وصول فهد المفرج عضو مجلس إدارة زعيم آسيا والمدير التنفيذي لكرة القدم، إلى العاصمة اليابانية طوكيو، للإعداد لمباراة نهائي دوري الأبطال.

وأوضح الحساب الرسمي لنادي الهلال، عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، اليوم الجمعة، أن ذهاب المفرج إلى اليابان، يأتي لإنهاء كافة متطلبات الفريق الأول لكرة القدم المرتبطة بملاعب التدريب والسكن.

موعد مباراة الهلال في نهائي دوري أبطال آسيا

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مع نظيره أوروا رد ديموندز الياباني، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا في السعودية، يوم 29 أبريل القادم، على أن تقام مباراة الإياب، في طوكيو، بالسادس من شهر مايو.

وكان قد تأهل نادي الهلال إلى نهائي دوري أبطال آسيا، بعد أن حقق الفوز على حساب نظيره نادي الدحيل القطري في نصف نهائي المسابقة، بسباعية نظيفة، في المباراة التي احتضنها ملعب الثمامة.