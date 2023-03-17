اخبار السعوديه

استمرار التقديم على الحج داخل السعودية حتى 10 رمضان

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم استمرار التقديم على الحج داخل حتى 10 رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت وزارة الحج والعمرة، استمرار التقديم على الحج للمواطنين والمقيمين داخل المملكة، حتّى يوم 10 رمضان، وذلك لمن لم يسبق لهم أداء الحجّ.

وتابعت، وبداية من يوم 11 رمضان 1444 هجريًا، سيُتاح التقديم للمواطنين والمقيمين داخل المملكة، الذين سبق لهم أداء الحجّ قبل 5 سنوات وأكثر وذلك حتّى نفاد الأماكن المتاحة.

ولفتت الوزارة إلى أن التقديم يكون عبر الموقع الإلكتروني “اضغط هنا“، أو تطبيق نسك.

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا