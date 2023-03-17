شكرا لقرائتكم استمرار التقديم على الحج داخل السعودية حتى 10 رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت وزارة الحج والعمرة، استمرار التقديم على الحج للمواطنين والمقيمين داخل المملكة، حتّى يوم 10 رمضان، وذلك لمن لم يسبق لهم أداء الحجّ.

وتابعت، وبداية من يوم 11 رمضان 1444 هجريًا، سيُتاح التقديم للمواطنين والمقيمين داخل المملكة، الذين سبق لهم أداء الحجّ قبل 5 سنوات وأكثر وذلك حتّى نفاد الأماكن المتاحة.

ولفتت الوزارة إلى أن التقديم يكون عبر الموقع الإلكتروني “اضغط هنا“، أو تطبيق نسك.