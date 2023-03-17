شكرا لقرائتكم الصحة : 115 حالة كورونا جديدة وتعافي 79 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشفت وزارة الصحة عن تسجيل (115) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (79) حالة، فيما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة.

وبذلك يصل إجمالي الحالات المؤكدة في السعودية إلى (831,115) حالة، تعافى منهم (817,732) حالة، بينما وصل عدد الحالات النشطة إلى (3,760) حالة، بينهم (52) حالة حرجة.

من جهة أخرى بلغ إجمالي الجرعات في المملكة (69,498,597) جرعة منها (15,988,861) جرعة معززة.