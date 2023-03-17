شكرا لقرائتكم انتشال شخص غرق في سيل الكنانية بـ جازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - انتشلت فرق الدفاع المدني بمحافظة صبيا شخصًا غرق في مجرى سيل بقرية الكنانية، بمساندة الفرق التطوعية.

وقالت المديرية العامة للدفع المدني في تغريدة عبر موقع تويتر، سيل بقرية الكنانية، انتشل مدني صبيا شخصًا غرق في مجرى سيل بقرية الكنانية، بمساندة الفرق التطوعية، نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته.

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني في وقت سابق، إلى أخذ الحيطة والحذر من استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، ابتداءً من اليوم الجمعة حتى الأحد المقبل.

سيول ورياح مغبرة

وأشارت المديرية إلى أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة، قد تؤدي إلى جريان السيول ورياح نشطة السرعة مثيرة للغبار، تشمل الطائف وميسان وأضم والخرمة والعرضيات وتربة ورنية والمويه وقيا، إضافة إلى أجزاء من منطقة الرياض تشمل الرياض العاصمة والخرج ووادي الدواسر والسليل وعفيف والدوادمي وشقراء والزلفي والمجمعة والقويعية والغاط وحوطة بني تميم والأفلاج وثادق ورماح والمزاحمية والدرعية وضرما وحريملاء والدلم، كما ستتأثر مناطق عسير والباحة ونجران وجازان والقصيم.

وأوضحت أنه يتوقع هطول أمطار متوسطة في مجملها قد تؤدي إلى جريان السيول ورياح نشطة السرعة مثيرة للغبار على المنطقة الشرقية، لتشمل حفر الباطن والقيصومة والنعيرية والخفجي وقرية العليا والدمام والخبر والجبيل، وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية، وتشمل محافظة رفحاء.

تحذيرات هامة

وشددت المديرية العامة للدفاع المدني على ضرورة الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود، وعدم السباحة فيها كونها أماكن تشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.