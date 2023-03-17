شكرا لقرائتكم آلية استرداد ضريبة التصرفات العقارية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، آلية استرداد ضريبة التصرفات العقارية إذا لم يتم البيع والإفراغ لدى كتابة وزارة العدل.

جاء ذلك ردًا على استفسارات إحدى المواطنات عبر موقع تويتر، حيث قال الحساب: في حال تم السداد ولم يتم الافراغ وتم التراجع على قرار البيع يمكن للبائع إلغاء الطلب من خلال بوابة التصرفات العقارية، أيقونة عرض التصرفات العقارية، وسيتم رد المبلغ المسدد على نفس حساب الآيبان الذي تم السداد منه.

آلية السداد

في وقت سابق، أوضحت الهيئة آلية الاتفاق بين البائع والمشتري على تحمل ضريبة التصرفات العقارية، حيث يتم دفع ضريبة التصرفات العقارية من المشتري إلى البائع، ومن ثم يقوم البائع بتوريد الضريبة للهيئة.

وأشارت إلى أنه يمكن للبائع الاتفاق مع المشتري على كيفية تحمل عبء الضريبة.

وتابعت الهيئة، أنه يمكن لأي شخص دفع فاتورة سداد الضريبة التي ستحتسب على الإفراغ، حيث يظل البائع مسؤولًا عن سداد الضريبة وأي التزامات ستنشأ عنها للهيئة.

وأكدت هيئة الضريبة والزكاة والجمارك، أنه يُعد سداد الضريبة قبل الإفراغ إلزاميًا.