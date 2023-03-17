شكرا لقرائتكم توقعات باستمرار التقلبات وهطول الأمطار خلال رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - توقع محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل أن يشهد شهر رمضان تقلبات وهطول أمطار.

التقلبات الجوية

وقال العقيل في مداخلة هاتفية مع قناة الإخبارية، إن هطول الأمطار والتقلبات الجوية مستمرة حتى نهاية شهر مارس الجاري، مضيفًا أن معدل الأمطار سيكون أعلى.

أعلى من المعدل

وأضاف أن باقي فصل الربيع في شهري أبريل ومايو ستكون فيهما الأمطار الأعلى من المعدل.

توقعات الأرصاد

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير والباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرمة كذلك الأجزاء الجنوبية والغربية من منطقة الرياض.

حركة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الأوسط الشمالي وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيًا إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-30 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 40 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.