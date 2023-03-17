شكرا لقرائتكم خطيب المسجد النبوي: اغتنموا رمضان واحفظوا ألسنتكم واتركوا ما لا يعنيكم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - دعا خطيب المسجد النبوي الشيخ الدكتور خالد المهنا، لاغتنام شهر رمضان المبارك، وحفظ اللسان وترك ما لا يعنيه.

وقال المهنا خلال خطبة الجمعة اليوم، ما أولى العبد المحسن لنفسه، وأحقه بأن يصون عبادته، عما يبطلها أو ينقص ثوابها كي ما يوفى أجرها ويذوق حلاوتها ويحصل مقاصدها.

أصون الناس لصيامه أحفظهم للسانه

وتابع: إن أصون الناس لصيامه ما كان أحفظهم للسانه، وأشغلهم بطاعته وأتركهم لما لا يعنيه، من أجل ذلك قال الرؤوف بأمته صلى الله عليه وسلم فإذا كان صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، وقال كذلك: من لم يدع قول الزور والعمل به، فليس الله حاجة أن يدع طعامه وشرابه، أخرجه البخاري من حديث أبو هريرة رضي الله عنه.

رمضان عافية للأبدان والنفوس

وأكد خطيب المسجد النبوي، أن أيام رمضان عافية للأبدان والنفوس، قائلًا: إن من فضل الله تعالى على عباده وإحسانه عليهم أن شرع لهم من الدين حسن الثواب لهم وعظم جزائهم وذكاء نفوسهم.

وتابع: ومن أجل الشرائع التي شرعها العلي الحكيم على عباده فريضة الصيام، مستشهدًا بقول الله تعالى في سورة البقرة، “يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون”، فهذه الآية العظيمة نداء من الرحمن لأهل الإيمان ينبههم إلى جلالة هذه الفريضة ووجوه كثيرة منها أن الله تعالى فرض هذه العبادة على جميع الأمم من قبلنا وفي ذلك حض على لزومها وتنويها بفضلها وشرفها.