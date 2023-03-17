شكرا لقرائتكم ضبع يتجول في منطقة سكنية مهجورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وثق مقطع فيديو على موقع تويتر ضبعًا وهو يتجول في منطقة سكنية مهجورة.

وبين مقطع الفيديو، ظهور ضبع يتجول بشكل مريب في أحد الأحياء السكنية، حيث بدت خالية من السكان.

تفاعل على مواقع التواصل

من جانب آخر، أحدث مقطع الفيديو ضجة على موقع تويتر، وتفاعل مواطنون، محذرين من خطورة تواجد مثل هذه الحيوانات الخطرة في الأماكن السكنية، فيما أشار البعض إلى أن المقطع تم تصويره في تنومة.