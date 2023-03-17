شكرا لقرائتكم المشي والعصائر والماء البارد في رمضان غير ضارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أوضح المدرب والمهتم بالتثقيف الغذائي محمد الفوزان التميمي، حقيقة المزاعم المتداولة بشأن الغذاء في رمضان ومنها أضرار شرب الماء المثلج والعصائر الطازجة والمشي قبل تناول طعام الإفطار بنصف ساعة في رمضان.

وقال التميمي عبر لقاء مع برنامج سهرة رسالة على قناة الرسالة، إن من أكثر الشائعات التي تتكرر في شهر رمضان هي شرب الماء البارد، بأنه يفاجئ البنكرياس، فيفرز الأنسولين فيتعطل البنكرياس.

العصائر الطازجة

وتابع، أن هذا الأمر غير صحيح تمامًا، بل بالعكس، شرب العصير الطازج جيد، أفضل من العصائر المحلاة.

واستطرد التميمي، ثاني شائعة دائمًا تظهر، وهي أن العصائر المحلاة تسبب السرطان، مبينًا أنها غير صحية ومرتبطة بزيادة الوزن والسمنة ولكنها لا تسبب السرطان.

شرب الماء البارد

وأردف: أما الشائعة الثالثة، بأن شرب الماء البارد يتلف الكبد، نافيًا صحة هذه المعلومة تمامًا لأنه بمجرد وصول الماء البارد إلى المعدة فإنه يأخذ حرارة الجسم.

المشي قبل الإفطار

وأشار التميمي إلى الشائعة الرابعة، وهي أن من يمشي قبل الإفطار بنصف ساعة، يتخثر عنده الدم وقد يصل لمرحلة الوفاة، وهذا الأمر غير صحيح دائمًا فلا تصدقوه.