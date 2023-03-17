شكرا لقرائتكم ارتفاع أسعار الذهب اليوم في السعودية وعيار 24 يسجل 233 ريالًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - ارتفعت أسعار الذهب صباح اليوم في الأسواق العالمية والمحلية مدفوعة بضعف الدولار وعدم اليقين بشأن مستقبل أزمة المصارف العالمية الراهنة، لتقترب بذلك من تحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ منتصف نوفمبر الماضي.

سعر الذهب عالميًا

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 % ليصل إلى 1928.08 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 % إلى 1932.10 دولار.

وارتفعت أسعار الذهب نحو 3.2 % منذ بداية الأسبوع، متجهة إلى تسجيل ثالث مكاسب أسبوعية على التوالي، مدعومة بالإقبال الكبير على المعدن الأصفر بعد انهيار بنك /سيليكون فالي/ الأمريكي في أكبر إخفاق مصرفي منذ الأزمة المالية عام 2008.

أسعار الذهب في السعودية

محليًا شهد سعر الذهب يوم أمس الخميس أعلى معدل ارتفاع له على مدار أسبوع حيث سجل عيار 24 حوالي 231.98 ريال مقارنة مع 219.05 ريال يوم 7 مارس الجاري.

وعلى صعيد أسعار اليوم فقد سجل جرام الذهب عيار 24 حوالي 233.56 ريال فيما سجل الذهب عيار 22 حوالي 214.10 ريال بينما سجل الذهب عيار 21 حوالي 204.37 ريال في مستهل التداولات اليوم.

وجاءت أسعار الذهب لباقي الفئات كما يلي: