شكرا لقرائتكم الأرصاد: أمطار ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد الرؤية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير والباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرمة كذلك الأجزاء الجنوبية والغربية من منطقة الرياض.

توقعات الأرصاد

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الأوسط الشمالي وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيا إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-30كم/ساعة تصل إلى أكثر من 40 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.

حالة البحر

وسيكون ارتفاع الموج من نصف متر إلى متر وربع على الجزء الشمالي والأوسط ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية الممطرة ، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي والأوسط و متوسط الموج على الجزء الجنوبي و تصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية تتحول تدريجيا إلى شمالية بسرعة 20-40كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين , وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.