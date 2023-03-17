السعودية اليوم / "الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة نجران



نجران 25 شعبان 1444 هـ الموافق 17 مارس 2023 م واس

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة نجران مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد، وسيول، مع شبه انعدام في الرؤية على مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، ثار، خباش، حبونا، يدمة.

وبيّن المركز أن الحالة مستمرة - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ 11 مساءً.

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13:21ت م

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