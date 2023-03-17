السعودية اليوم / وزير الدفاع الكاميروني يستقبل سفير المملكة



ياوندي 25 شعبان 1444هـ الموافق 17 مارس 2023م واس

استقبل معالي وزير الدفاع في جمهورية الكاميرون جوزيف بيتي أسومو ، بالعاصمة ياوندي، اليوم، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكاميرون الدكتور فيصل بن سعود المجفل.

وجرى خلال اللقاء استعرض أوجه التعاون والموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين.

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13:05ت م

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