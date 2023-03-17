شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد جدة يقترب من التعاقد مع ثنائي الأهلي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تواصل إدارة نادي اتحاد جدة السعودي برئاسة أنمار الحائلي، العمل خلال الفترة الحالية على الدخول في مفاوضات مع العديد من الصفقات القوية من أجل تدعيم صفوف الفريق واستمرار المنافسة على الألقاب وتقديم الأداء المطلوب.

فيفا يوقع عقوبة قوية على الأهلي السعودي

ويعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي السعودي، من أزمة قوية خلال الفترة الأخيرة، بعد أن أعلن الاتحاد الدولي "فيفا"، عن حرمان الأهلي من التعاقدات لفترتي تسجيل، حتى ولو سدد العقوبات المالية، لتكرار القضايا الدولية ضده.

وأكد الاتحاد الدولي لكرة القدم، على أن العقوبة التي تم توقيعها على الأهلي السعودي، ستبدأ من صيف 2023، وتشمل الميركاتو الشتوي القادم يناير 2024.

موقف عطيف والنابت من الانضمام للأهلي

وكشف القانوني الرياضي أحمد الشيخي، على أن ثنائي الأهلي الجديد "عبدالله عطيف وسميحان النابت"، والذي أعلن الفريق عن التعاقد معهما، بداية من الموسم القادم 2023-2024، يحق لهما فسخ عقودهم، والانتقال إلى أندية أخرى بعد عقوبة الفيفا.

وأكدت بعض التقارير على أن نادي اتحاد جدة، سيكون الوجهة المحتملة للتعاقد مع عطيف والنابت، خاصة أنه حاول كثيرًا التوصل إلى اتفاق معهما، قبل أن ينجح الأهلي، في خطفهما.

وكان قد صرح محمد نور، أسطورة نادي الاتحاد ومنتخب السعودية: "آجلًا أم عاجلًا.. النابت سينضم إلى قلعة العميد".

أما بخصوص عطيف، فقد يجد مجلس إدارة الاتحاد، منافسة شرسة من نادي الشباب، الذي يرغب أيضًا، في التعاقد مع اللاعب.