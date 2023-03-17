شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يترقب موقف نجم ريال مدريد.. مفاجأة كبرى والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تواصل إدارة نادي النصر السعودي برئاسة مسلي آل معمر، العمل خلال الفترة الحالية على الدخول في مفاوضات مع العديد من الصفقات القوية من أجل تدعيم صفوف الفريق واستمرار المنافسة على الألقاب.

هازارد يسعى للإستمرار في ريال مدريد

وكشفت تقارير صحفية على أن إدارة نادي النصر، تترقب موقف النجم البلجيكي إيدين هازارد، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، من أجل الحصول على خدماته بالمريكاتو الصيفي القادم.

وأكدت التقارير عبر صحيفة "آس" الإسبانية، على أن البلحيكي إيدين هازارد قرر الاستمرار في ريال مدريد حتى عام 2024، حسب ما صرح من قبل.

ريال مدريد يفكر في الإطاحة بهازارد

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن داخل ريال مدريد هناك تشاؤم لأنهم يرون أن راتبه يُعتبر خسارة على خزائن الفريق حيث يبلغ 15 مليون يورو صافي بالموسم الواحد.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي ريال مدريد يُفضلون مغادرة البلجيكي من أجل عودة الإسباني إبراهيم دياز، المعار من صفوف ميلان الإيطالي.

النصر يسعى للتعاقد مع هازارد

ويترقب مسئولو النصر، موقف هازارد، حيث أنه في حال رحيله عن صفوف الملكي، سيحاول العالمي الحصول على خدماته خاصة بعد العرض الكبير الذي قدمه، بالإضافة إلى وجود الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو.

وكان قد خرج هازارد بشكل نهائي من حسابات الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، خاصة أنه فقد أي فرصة لإثبات قدراته لاحتلال موقع أساسي في التشكيل الأساسي.