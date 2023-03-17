شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الهلال يتلقى عقوبة قاسية بعد الفوز على الفتح.. طالع التفاصيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، من تحقيق الفوز على حساب نظيره نادي الفتح، وذلك بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في إطار منافسات ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين موسم 2022-2023.

الهلال يوقع عقوبة قوية على كنو

وشهدت أحداث هذا اللقاء، حالة من الجدل بين جماهير الهلال، بعد الاحتجاج المشين للاعب محمد كنو، لاعب وسط الزعيم، على مدربه الأرجنتيني رامون دياز.

واستقر مسئولو نادى الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل، على توقيع عقوبة انضباطية على اللاعب محمد كنو، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم، بشكل رسمي.

عقوبة انضباطية لكنو بعد احتجاجه على دياز

وكشفت تقارير صحفية عبر صحيفة "الرياضية"، عن تقديم محمد كنو، اعتذاره للجهاز الفني والطاقمين الإداري والطبي، وزملائه اللاعبين، على التصرف الذي بدر منه، بعد استبداله في المباراة الماضية، أمام الفتح.

وعلى الرغم من هذا الاعتذار، أصرت الإدارة الهلالية، على توقيع عقوبة انضباطية على النجم الدولي حيث خصمت من راتبه.

الجدير بالذكر أن كنو تعرض لعقوبة انضباطية سابقة، بالإيقاف 4 أشهر، بسبب تجديد عقده مع الهلال، على الرغم من توقيعه مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.