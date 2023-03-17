شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل النصر المتوقع أمام أبها في دوري روشن.. مفاجآت بالجملة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تتجه أنظار العديد من عشاق الكرة المستديرة في جميع أنحاء العالم، إلى مباراة النصر القادمة في الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023، المقرر أن تقام مساء الغد السبت الموافق 18 من شهر مارس الجاري.

النصر وأبها في الدوري السعودي 2022/2023

النصر الذي يسعى إلى تحقيق فوز لا بديل عنه، يضمن به الاستمرار في سباق الفوز باللقب السعودي، بينما يتطلع الاتحاد إلى تحسين موقفه في جدول ترتيب الدوري، والابتعاد عن مراكز الهبوط.

ومن المقرر أن يقع أبها ضيفًا على كتيبة العالمي في مرسول بارك، ضمن منافسات الجولة الـ 21 من الدوري السعودي، صراع نارٍ بين الطرفين لحسم الثلاث نقاط.

ونرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" في السطور التالية، كل ما يخص مباراة النصر وأبها، وذلك يأتي فيما يلي..

تعرف على توقيت مباراة النصر وأبها والقنوات الناقلة

من المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

على أن تُذاع أحداث اللقاء كالعادة عبر شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية، ويأتي ذلك بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال القارة الإفريقية السمراء.

تعرف على تشكيل النصر المتوقع أمام أبها السبت في الدوري السعودي

من المتوقع أن يدخل رودي جارسيا بالتشكيل التالي أمام الضيوف..

في حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: سلطان الغنام، ألفارو، عبد الإله العمري، كونان.

وفي خط الوسط: عبد المجيد الصلهيم، عبد الله الخيبري، عبد الرحمن غريب، محمد مران.

الشق الهجومي: سالم النجعي، كريستيانو رونالدو.

موقف النصر وأبها في جدول ترتيب الدوري السعودي 2022/2023

يقع العالمي في المركز الثاني كم جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 46 نقطة، بينما يرتكز أبها في المركز الثاني عشر حاملًا في رصيده 23 نقطة فقط لا غير.