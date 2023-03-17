شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يغري نجم الهلال بعرض ضخم.. طالع التفاصيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تواصل إدارة النادي الأهلي السعودي برئاسة وليد معاذ، العمل خلال الفترة الأخيرة، من أجل النهوض بالفريق الأول لكرة القدم والعودة به إلى المنافسة على الألقاب من جديد والصعود إلى دوري روشن السعودي، بعد الهبوط التاريخي بالموسم الماضي.

الأهلي يسعى للتعاقد مع ناصر الدوسري

وكشفت تقارير صحفية على أن إدارة النادي الأهلي، قد دخلت في مفاوضات مكثفة، مع أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، للحصول على خدماته بالمريكاتو الصيفي القادم.

وأكدت التقارير على أن إدارة الأهلي تقدمت بعرضًا رسميًا إلى ناصر الدوسري، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لضمه إلى صفوف الفريق الأول.

تفاصيل مفاوضات الأهلي مع الدوسري

وأعلنت التقارير، عرض الأهلي، راتب إجمالي يُقدر بـ18 مليون ريال سعودي، إلى الدوسري، بواقع 6 ملايين في الموسم الرياضي الواحد، في عقد لـ3 سنوات.

ويرغب الدوسري في الحصول على 7 ملايين ريال في الموسم الواحد، وهو نفس المبلغ الذي طلبه من إدارة الهلال لتجديد عقده، قبل أن يرفض فهد بن نافل.

وكان قد أعلن النادي الأهلي في وقتٍ سابق، التعاقد مع عبدالله عطيف، لاعب فريق الهلال، بداية من الموسم الرياضي القادم 2023-2024.

وجاء التوقيع مع نجم الزعيم، بعد دخوله الفترة الحرة رسميًا؛ حيث ينتهي عقده في 30 يونيو القادم؛ بعد أكثر من 10 سنوات، مع الفريق الأول.