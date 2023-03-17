شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الاتحاد المتوقع أمام الفتح في دوري روشن.. مفاجآت بالجملة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يتساءل العديد من عشاق الكرة المستديرة في جميع أنحاء العالم، عن تشكيل الاتحاد المتوقع أن يدخل به أمام الفتح، مساء السبت القادم الموافق 18 من شهر مارس الجاري، في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023.

الاتحاد والفتح في الدوري السعودي

ويسعى الاتحاد إلى مواصلة صحوته في مسابقة دوري روشن بتحقيق فوز لا بديل عنه على الفتح، يأمن به صدارة ترتيب الدوري السعودي.

ونرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" في السطور التالية، كل ما يخص مباراة الاتحاد والفتح القادمة في الدوري السعودي، ويأتي ذلك في السطور التالية..

موعد مباراة الاتحاد والخليج في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

يقع العميد ضيفًا ثقيلًا على الفتح مساء السبت، في صراع نارٍ بين الطرفين لحسم الثلاث نقاط.

ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة بتوقيت أبو ظبي.

على أن تذاع أحداث اللقاء المرتقب بين الطرفين عبر شبكة قنوات "SSC الرياضية السعودية، ويأتي ذلك بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال القارة الإفريقية السمراء.

تشكيل الاتحاد المتوقع لمباراة الفتح في الدوري السعودي.. غياب طارق حامد

حراسة المرمى: جروهي

في خط الدفاع: زكريا هوساوي، أحمد شراحيلي، أحمد حجازي، الشنقيطي

في خط الوسط: برونو هنريكي، هيلدر كوستا، كورنادو، رومارينيو - البيشي

الهجوم: عبد الرزاق حمد الله.

وفي سياق متصل يغيب طارق حامد عن لقاء العميد القادم أمام الفتح، بعدما استقرت رابطة الدوري السعودي على إيقافه لمدة مباراة واحدة، بعد تصرفه تجاه حارس الفيحاء، في اللقاء الذي جمع الفريقين في منافسات كأس الملك.

موقف الاتحاد والفتح في جدول ترتيب الدوري السعودي قبل مباراة السبت

يقع الاتحاد على قمة ترتيب الدوري السعودي حاملًا في رصيده 47 نقطة، بينما يرتكز الفتح في المركز السادس برصيد 32 نقطة فقط لا غير.