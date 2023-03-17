شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة شباب بلوزداد.. تغييرات عديدة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يدخل نادي الزمالك تحدي صعب الليلة، حينما يحل ضيفا على نظيره شباب بلوزداد الجزائري، ضمن الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة بدور المجموعات، لدوري أبطال إفريقيا.

ويسعي الزمالك فى تحقيق الفوز الأول له خارج الديار فى دور المجموعات، وإستغلال صحوة الفريق بالفوز بثلاثية على الترجي فى الجولة الماضية، وإحياء آماله فى التأهل للدور ربع النهائي.

فى حين يخطط بلوزداد قتل آمال الزمالك وتحقيق الفوز فى مواجهة الليلة، من أجل الإطاحة بالفارس الأبيض من البطولة، والتأهل رفقة الترجي إلى الدور القادم، مستغلا بذلك عاملى الأرض والجمهور.

حيث من المتوقع أن يشهد تشكيل الفريق لمواجهة الليلة، عودة محمود الونش مدافع الفريق للمرة الأولي لتشكيلة الفريق الأساسية، منذ عودته من الإصابة.



تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة بلوزداد

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: حسام عبد المجيد ومحمود حمدي الونش وحمزة المثلوثي وأحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا ومحمد أشرف روقا وسيف فاروق جعفر.

خط الهجوم: أحمد مصطفى زيزو ومصطفى شلبي وسيف الدين الجزيري.



موعد مباراة الزمالك وبلوزداد

ومن المقرر أن يلاقي الزمالك نظيره شباب بلوزداد اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري الأبطال، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

يجدر بالذكر أن الترجي يعتلي صدارة هذه المجموعة برصيد9 نقاط، فى حين يحل شباب بلوزداد فى المركز الثاني برصيد 6 نقاط، ويأتي الزمالك فى المركز الثالث برصيد 4 نقاط، والمريخ متزيلا المجموعة بنفس الرصيد من النقاط.