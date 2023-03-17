السعودية اليوم / سمو ولي العهد يهنئ رئيس إيرلندا بذكرى اليوم الوطني لبلاده



الرياض 25 شعبان 1444هـ الموافق 17 مارس 2023م واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب إيرلندا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

// انتهى //

09:42ت م

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الرياض 25 شعبان 1444هـ الموافق 17 مارس 2023م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس مايكل دي هيغينز رئيس إيرلندا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب إيرلندا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //09:42ت م0019

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